Завязший в снегу автомобиль пришлось вытаскивать инспекторам ДПС

Инспекторы ДПС патрулировали автодорогу «Кола» и помогли водителю иномарки выбраться из снежного плена. В Госавтоинспекции Карелии рассказали, что машину пришлось буксировать.

Припаркованный на обочине «Форд» заметили сотрудники ГИБДД в Кондопожском районе. Оказалось, иномарка застряла в снегу, водитель не может выехать самостоятельно.

Автоинспекторы отбуксировали машину с помощью троса. Они предупредили всех автомобилистов, что нужно быть очень осторожными, съезжая с трассы при таком количестве снега. Фото, видео: источник