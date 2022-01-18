18 января 2022, 21:30
Завязший в снегу автомобиль пришлось вытаскивать инспекторам ДПС
Автомобилистов предупредили об опасности съезда на обочину
Инспекторы ДПС патрулировали автодорогу «Кола» и помогли водителю иномарки выбраться из снежного плена. В Госавтоинспекции Карелии рассказали, что машину пришлось буксировать.
Припаркованный на обочине «Форд» заметили сотрудники ГИБДД в Кондопожском районе. Оказалось, иномарка застряла в снегу, водитель не может выехать самостоятельно.
Автоинспекторы отбуксировали машину с помощью троса. Они предупредили всех автомобилистов, что нужно быть очень осторожными, съезжая с трассы при таком количестве снега. Фото, видео: источник