Чиновник в Карелии получил взятку и отдал ее в доход государства

Индивидуальный предприниматель передал должностному лицу 135 тысяч рублей за незаконные действия. Факт получения взятки раскрылся, чиновника осудили. После этого прокурор потребовал взыскать с него полученные деньги, сообщили в надзорном ведомстве РК.

Главный инженер пункта автомобильного пропуска «Суоперя» в Лоухском районе ежемесячно брал у бизнесмена деньги.

Взамен он каждый месяц подписывал акты выполненных работ, не соответствующие действительности. Предприниматель должен был выполнять работы по контракту, но делал это не в полном объеме или не делал вовсе.

Все это в итоге выяснилось, было возбуждено уголовное дело, должностное лицо наказали в суде. Потом передачу взятки признали по иску прокурора ничтожной сделкой.

Лоухский районный суд взыскал с взяткополучателя в доход Российской Федерации денежные средства в размере полученной взятки, то есть 135 тысяч рублей. // Фото: xspline/Pixabay.com