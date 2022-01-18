Страдающую деменцией женщину ищут в Петрозаводске

Пропавшую без вести жительницу Петрозаводска ищут родные, полицейские и волонтеры. Объявление с просьбой о помощи разместили в группе отряда «Доброспас» ВКонтакте.

Валентина Тимофеевна Трубицина, 1946 года рождения 18 января ушла из дома по улице Варламова, 11 в Петрозаводске. С того момента ее местонахождение неизвестно.

Женщина страдает возрастной деменцией, она дезориентирована, но активна.

На вид ей 75 лет, рост 160 сантиметров, она худощавого телосложения, волосы длинные и седые, забраны в хвостик.

Была одета: пальто бордового цвета (как на фотографии), черные брюки, шапка бежевая, черные сапоги.

Всех, имеющих информацию о местонахождении разыскиваемой, полиция просит срочно сообщить по телефону: +79215281111 // Фото: источник