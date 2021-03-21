Завтра водителей Петрозаводска ждут массовые проверки

22 марта в Петрозаводске начинается профилактическое мероприятие «Главный пассажир Карелии», сообщает паблик «Госавтоинспекция Петрозаводска».

В рамках акции сотрудники ГИБДД проконтролируют соблюдение водителями правил перевозки детей автомобильным транспортом на улицах, прилегающих к детским садам, школам, поликлиникам, торговым центрам.

С начала года в Петрозаводске произошло четыре дорожно-транспортных происшествия, в которых четверо детей получили травмы. Дважды дети пострадали, будучи пассажирами.

Основная цель мероприятия – напомнить родителям о необходимости применения детских удерживающих устройств при перевозке детей в автомобиле.

Фото из группы «Госавтоинспекция Петрозаводска»