Завтра в Карелии ожидаются снег и гололед

Морозная зима в Карелию пока не торопится.

В пятницу, 3 января, в Петрозаводске, по информации Карельского гидрометцентра, будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, днем небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный порывистый сильный.

Температура воздуха ночью – 0, +2, днем – +1, +3 градуса.

В целом по Карелии погода будет облачной с прояснениями. Ночью местами, днем в большинстве районов небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. На дорогах местами гололедица.

Ветер юго-западный порывистый сильный. Температура воздуха ночью – -1, +4, днем –

-1 +4 градуса.

Прогноз погоды в районных центрах, по информации «Гисметео».

В Костомукше – переменная облачность, снег с дождем, от +1 до +2 градусов.

В Сегеже – облачно, небольшой дождь, от +1 до +2 градусов.

В Сортавале – переменная облачность, небольшой дождь, от +1 до +4 градусов.