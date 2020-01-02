В Карелии завтра обещают усиление ветра

По информации Карельского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» 3 января на большей части республики ожидается усиление ветра.

Погода будет ухудшаться, начиная с западных районов. Местами днем 3 января на большей части республики ожидается усиление юго-западного ветра порывами до 15-20 м/с.

Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на системах ЖКХ и энергосистемах, связанных с нарушением электроснабжения населенных пунктов, объектов экономики и социально значимых объектов вследствие повреждений (обрывов) линий электропередачи, а также риск ДТП.

Будьте осторожны.