02 января 2020, 14:55
В Карелии завтра обещают усиление ветра
Из-за ухудшения погоды могут возникнуть различные чрезвычайные ситуации
По информации Карельского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» 3 января на большей части республики ожидается усиление ветра.
Погода будет ухудшаться, начиная с западных районов. Местами днем 3 января на большей части республики ожидается усиление юго-западного ветра порывами до 15-20 м/с.
Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на системах ЖКХ и энергосистемах, связанных с нарушением электроснабжения населенных пунктов, объектов экономики и социально значимых объектов вследствие повреждений (обрывов) линий электропередачи, а также риск ДТП.
Будьте осторожны.