Прогноз погоды в Карелии на сегодня, 2 января

По прогнозу карельского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 2 января в Петрозаводске будет облачно с прояснениями.

Временами в карельской столице прогнозируется небольшой снег, мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер будет дуть юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха днем 0, +2.

В Карелии будет облачно с прояснениями. Также пойдет небольшой снег, мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер будет дуть западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха днем +2, -3.