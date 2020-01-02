02 января 2020, 09:00
Прогноз погоды в Карелии на сегодня, 2 января
Крепких морозов в начале года ждать не придется
По прогнозу карельского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 2 января в Петрозаводске будет облачно с прояснениями.
Временами в карельской столице прогнозируется небольшой снег, мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер будет дуть юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха днем 0, +2.
В Карелии будет облачно с прояснениями. Также пойдет небольшой снег, мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер будет дуть западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха днем +2, -3.