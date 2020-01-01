Синоптики прогнозируют снег в Карелии 2 января

По прогнозу карельского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 2 января в Петрозаводске будет облачно с прояснениями.

Временами в карельской столице прогнозируется небольшой снег, мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер будет дуть юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха в ночные часы -2, -4. Днем 0, +2.

В Карелии будет облачно с прояснениями. Также пойдет небольшой снег, мокрый снег, ночью местами умеренный. На дорогах гололедица. Ветер будет дуть западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха в ночные часы +2, -3, местами похолодает до -7. Днем +2, -3.