01 января 2020, 16:33
Погода

Синоптики прогнозируют снег в Карелии 2 января

Во второй день нового года в республике ожидается до минус 3 градусов

По прогнозу карельского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 2 января в Петрозаводске будет облачно с  прояснениями.

Временами в карельской столице прогнозируется небольшой снег, мокрый снег. На  дорогах гололедица. Ветер будет дуть юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха в ночные часы -2, -4. Днем 0, +2.

В Карелии будет облачно с прояснениями. Также пойдет небольшой снег,  мокрый снег, ночью местами умеренный. На дорогах гололедица. Ветер будет дуть западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха в ночные часы +2, -3, местами похолодает до -7. Днем +2, -3.

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