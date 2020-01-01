01 января 2020, 09:00
Прогноз погоды в Карелии на сегодня, 1 января
Подробности от Карельского гидрометцентра
Сегодня, 1 января, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой снег, мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер северный, порывистый. Температура воздуха -1+1, к вечеру понижение до -3-5.
В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега. В отдельных районах метель, налипание мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер северный умеренный, порывистый. Температура воздуха +2-3, на севере местами до -9.
В Костомукше -7-9, переменная облачность, небольшой снег.
В Сегеже -7-9, переменная облачность, без осадков.
В Сортавале +1-3, переменная облачность, снег с дождем.
Геомагнитная обстановка в норме.