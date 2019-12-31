Снегопады и метели ожидаются 1 января в Карелии

Завтра, 1 января, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой снег, мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер ночью юго-западный, днем северный, порывистый. Температура воздуха ночью -1+1, днем -1+1, к вечеру понижение до -3-5.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега. В отдельных районах метель, налипание мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер ночью юго-западный, днем северный умеренный, порывистый. Температура воздуха +2-3, на севере местами до -9.

В Костомукше -7-9, переменная облачность, небольшой снег.

В Сегеже -7-9, переменная облачность, без осадков.

В Сортавале +1-3, переменная облачность, снег с дождем.

Геомагнитная обстановка в норме.