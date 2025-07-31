Завтра в Карелии будут досрочно выплачены детские пособия

1 августа Отделение СФР по Республике Карелия выплатит семьям с детьми детские пособия:

• единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам;

• пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям;

• выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка до 3-х лет;

• ежемесячная выплата на ребенка военнослужащего по линии СФР.

Досрочная выплата связана с тем, что обычная дата зачисления — третье число следующего месяца – выпадает на выходной день. Если пособие было назначено впервые, то Отделение СФР по Республике Карелия перечислит средства в течение 5 рабочих дней после назначения. Далее выплата будет осуществляться в соответствии с графиком.

Ежемесячная выплата из материнского капитала на ребенка до 3 лет за июль 2025 года будет перечислена 5 августа, пособия по уходу за ребенком до полутора лет для работающих родителей – 8 августа. © «Петрозаводск говорит»