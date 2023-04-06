Завтра стартует Югорский лыжный марафон

Десятый Югорский лыжный марафон пройдёт 7 — 8 апреля в Ханты-Мансийске.

На марафон зарегистрировалось свыше 3 тысяч участников на разные дистанции гонки, а дистанцию в 50 км собираются преодолеть более тысячи человек.

Участие в марафоне примут звезды мирового лыжного спорта, такие как олимпийские чемпионы Сергей Устюгов, Александр Легков, Юлия Ступак, член сборной России Анастасия Кулешова, а также прославленные биатлонисты - призеры Олимпийских игр Эдуард Латыпов и Карим Халили.

Лыжник из Югры Сергей Устюгов считается одним из главных фаворитов в самой протяженной гонке Югорского лыжного марафона – 50 км. Недавно он выиграл аналогичную гонку классическим стилем на чемпионате России.

Организаторы лыжного марафона в Ханты-Мансийске объявили о розыгрыше часов Apple Watch от банка "Открытие". Среди всех зрителей, угадавших результат главной гонки на 50 км свободным стилем 8 апреля, будут выбраны два счастливчика. Один победитель получит свой приз за прогноз в мессенджере Telegram, а другой - в социальной сети Вконтакте.