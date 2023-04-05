Петрозаводчане сразятся в киберфутбол, а потом выйдут на поле

Турнир по фиджитал футболу, миксу кибер спорта и обычной игры в мяч, пройдет в Петрозаводске 19 апреля. Состязания пройдет с 13:30 до 17:00 в воздухоопорном зале на территории стадиона «Спартак», сообщает паблик «Спорт-норма жизни Карелии».

Попробовать свои силы может любой желающий старше 14 лет. Регистрация открыта до 10 апреля здесь.

Сначала участники турнира сыграют в FIFA на приставке. По итогам отборочных турниров победители сразятся в мини-футболе в финальном матче с командой общественных лидеров Петрозаводска.

Ранее фиджитал-спорт был признан официальным видом спорта в России. В 2024 году в Казани пройдут первые киберспортивные «Игры будущего» по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. // фото unsplash.com