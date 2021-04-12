12 апреля 2021, 21:46
Завтра пройдет «горячая линия» по ответственному обращению с животными
Специалисты Минсельхоза ответят на вопросы по содержанию домашних животных, отлову и организации деятельности приютов
13 апреля министерство сельского и рыбного хозяйства Республики Карели проводит очередную «горячую линию» по вопросам ответственного обращения с животными, сообщает сайт правительства региона.
Во вторник с 16.00 до 17.00 часов по телефону 8 (8142) 77-48-11 специалисты министерства будут отвечать на вопросы по содержанию домашних животных, отлову животных без владельцев, организации деятельности приютов для животных.
Фото с сайта пушок-магазин.рф