Завтра пройдет «горячая линия» по ответственному обращению с животными

13 апреля министерство сельского и рыбного хозяйства Республики Карели проводит очередную «горячую линию» по вопросам ответственного обращения с животными, сообщает сайт правительства региона.

Во вторник с 16.00 до 17.00 часов по телефону 8 (8142) 77-48-11 специалисты министерства будут отвечать на вопросы по содержанию домашних животных, отлову животных без владельцев, организации деятельности приютов для животных.

Фото с сайта пушок-магазин.рф