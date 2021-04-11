Медвежата из Карелии, оставшиеся без матери, идут на поправку

Хорошими новостями о здоровье бурых малышей поделился Центр спасения медвежат-сирот.

Савва и Северина идут на поправку, но мы вместе с Госпиталем Дикой Природы продолжаем лечение и тщательное наблюдаем за медвежатами,

– говорится в сообщении центра.

Такие известия не могут не радовать, ведь совсем недавно один из трех медвежат умер. «Петрозаводск говорит» писал об этом.

Напомним, в середине марта около поселка Вяртсиля в Сортавальском районе лесорубы уронили дерево на берлогу. Проснувшаяся медведица в страхе убежала. После этого из берлоги начали вылезать медвежата.

Сначала их приютили в зоопарке «Черные камни». Затем в Карелию выехал руководитель тверского Центра спасения медвежат-сирот Сергей Пажетнов с группой специалистов. Они и перевезли маленьких хищников в свое учреждение.

Фото из группы Центр спасения медвежат-сирот