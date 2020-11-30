Завтра начинается конкурсный отбор на предоставление субсидий бизнесу

С 1 по 9 декабря принимаются документы субъектов малого и среднего предпринимательства для участия в отборе на предоставление субсидий на компенсацию части затрат, сообщает правительство Карелии.

При возмещении части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в отраслях экономики, пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), перечень которых утверждается Правительством Республики Карелия, − на оплату фактически понесенных расходов на приобретение:

бактерицидных облучателей;

оборудования для обеззараживания воздуха и поверхностей помещений;

защитных экранов (перегородок) между персоналом и потребителями (посетителями);

термометров;

стационарных диспенсеров (дозаторов), мобильных стоек с диспенсерами (дозаторами).

Максимальный объем финансовой поддержки на одного получателя субсидии составит не более 100 000 рублей и не более 90 процентов от произведенных затрат

К возмещению будут приняты затраты произведенные с 1 февраля по 29 ноября 2020 года.

Прием документов в целях предоставления субсидии осуществляется с 1 по 9декабря в Центре «Мой бизнес» по адресу: г. Петрозаводск, наб. Гюллинга, д. 11, 2 этаж, с 08.00 до 20.00 по будним дням.

Документы на получение субсидиивозможно также подать в электронном виде. Ссылка для подачи документов: https://www.diadoc.ru/

По вопросам подачи документов в электронном виде и для предварительной записи для подачи документов на бумаге можно обратиться к сотрудникам Центра по телефонам: 8 (8142) 44-54-00 или 8 (800) 100-29-80

Фото с сайта static-ru.insales.ru