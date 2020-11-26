В новом году из Петрозаводска в Крым можно будет летать дешевле

В список «льготников» вошли рейсы в Крым из 12 российских городов, выполнять их будут пять авиакомпаний, сообщает сайт «Севастопольское телевидение».



Карелии повезло и с 15 мая до 15 октября из Петрозаводска, два раза в неделю будет летать самолет в Симферополь.

«Программа субсидирования региональных воздушных перевозок компенсирует авиакомпаниям часть стоимости билетов на субсидируемых маршрутах при перевозке эконом-классом»,

— отметили в пресс-службе аэропорта «Симферополь».

Так, по льготной цене прилететь в Крым и обратно можно будет из Иваново, Пскова, Кургана и Липецка. Эти рейсы будут выполняться с 1 мая по 30 сентября 2021 года два раза в неделю. На этот же период согласованы полеты в Крым из Ноябрьска, Нового Уренгоя и Надыма (один раз в неделю) и из Салехарда (два раза в неделю). С 1 мая по 31 декабря субсидированные авиарейсы будут выполняться из Калуги (два раза в неделю), , с 1 июня по 30 сентября — из Брянска (один раз в неделю), с 24 мая по 30 июня и с 1 по 30 сентября — из Саранска (два раза в неделю).

Объемы субсидирования пока не озвучены, так же как и цена билетов.

Фото с сайта Севастопольское телевидение