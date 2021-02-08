Застрявший мусоровоз в Петрозаводске вытягивали краном

Мусоровоз застрял в снежных завалах в ТИЗ «Усадьба». Спецтехнику вытаскивали с помощью крана. На операцию по освобождению из снежного плена ушло два часа. Как сообщили в регоператоре ООО «Автоспецтранс», в итоге сегодняшний график транспортировки ТКО серьезно сместился.

О смещении графиков вывоза из-за погоды и плохо почищенных подъездных путей сообщили мусоровывозящие компании в Кемском и Питкярантском районах. В Сортавальском районе в поселке Рускеала на повороте между детским садом и школой дорогу почистили так, что образовавшийся снежно-ледяной бруствер закрыл проход к контейнерам для жителей, и проезд для техники.

Регоператор попросил администрации поселений, УК и ТСЖ обеспечить подъезды к контейнерным площадкам. (фото «Автоспецтранс»)