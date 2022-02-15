Запрещенное вещество могло попасть в организм Валиевой из-за дедушки

Стало проясняться, как запрещенный препарат мог оказаться в организме Камилы Валиевой. По мнению МОК, триметазидин попал к фигуристке с продуктом ее дедушки.

Это объяснение руководителя дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета Дениса Освальда в своем Twitter привел журналист USA Today.

В итоге именно это сыграло в пользу отмены временного отстранения спортсменки, заявил Освальд.

Напомним, триметазидин используют в кардиологии, применяют при гипоксии или ишемии. Как допинг он помогает легче переносить физические нагрузки, увеличивает силу. // Фото: globallookpress.com