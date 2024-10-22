Зал ЛФК отремонтировали в детской больнице Петрозаводска

В Городской детской больнице Петрозаводска завершили ремонт зала для лечебной физкультуры. Помещение для занятий расширили, сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

- Такое лечение является очень актуальным для пациентов больницы,

- отметил он.

Каждый год в центре медицинской реабилитации порядка 900 детей проходят индивидуальные курсы лечебной физкультуры, а еще 430 посещают групповые занятия. // фото: скриншот видео