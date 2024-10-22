22 октября 2024, 11:16
Зал ЛФК отремонтировали в детской больнице Петрозаводска
Зал для занятий лечебной физкультурой в Городской детской больнице стал больше
В Городской детской больнице Петрозаводска завершили ремонт зала для лечебной физкультуры. Помещение для занятий расширили, сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.
- Такое лечение является очень актуальным для пациентов больницы,
- отметил он.
Каждый год в центре медицинской реабилитации порядка 900 детей проходят индивидуальные курсы лечебной физкультуры, а еще 430 посещают групповые занятия. // фото: скриншот видео