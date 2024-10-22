ФССП России представила ТОП-3 электронных сервиса

В преддверии профессионального праздника - Дня судебного пристава, в официальных группах УФССП России по Республике Карелия в социальных сетях проходит информационная акция, призванная рассказать о деятельности службы и ответить на самые популярные вопросы граждан.

В официальном паблике УФССП России по Республике Карелия опубликованы обзоры наиболее популярных способов связи с судебными приставами, таких как электронные сервисы ФССП России, телефонная связь и личный прием граждан.

Для сторон исполнительного производства возможность своевременного получения и передачи информации судебному приставу обеспечена онлайн 24/7 с помощью электронных сервисов, на личном приеме в часы работы ведомства. Информацию также можно получить с помощью голосового помощника «Полина» по номеру 8 800 303 0000.

В топ-3 электронных сервисов ФССП России, востребованных жителями Карелии, входят Личный кабинет на портале Госуслуг. Через свой личный кабинет на портале Госуслуг, можно не выходя из дома написать судебному приставу обращение или направить документ. Сервис Цифровое исполнительное производство на портале Госуслуг будет полезен также, если вы планируете просто и быстро оплатить долг через портал.

Еще одним электронным помощником для граждан является Сервис Интернет-приемная, расположенный на сайте Управления. C помощью сервиса в ведомство можно направить вопрос, заявление, жалобу, предложения или благодарность в электронном виде.

Также на официальном сайте действует бесплатный сервис, который позволяет получить точную информацию о наличии задолженности и ее сумме. Если гражданин является должником, он имеет возможность распечатать с сайта квитанцию для оплаты в любом отделении банка, либо перейти для оплаты на портал Госуслуг.

Фото: УФССП России по Республике Карелия