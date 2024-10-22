Детсад, школа и интернат в Петрозаводске остались без воды

Утром 22 октября в Петрозаводске отключили воду по нескольким адресам. Это сделали в 10:00, сообщили в ЕДДС.

Холодное водоснабжение сейчас отсутствует в том числе в специальной коррекционной школе-интернате № 23 в Ветеринарном переулке, детском саду № 22 «Яблонька» на улице Жуковского, а также в средней школе № 12 на Сулажгорской улице.

Воду также отключили по следующим адресам: улица Жуковского, дома №№ 2, 4,6, 8,10,12,12А,14,16, 16Б (адм.), 32 (адм.), 32Б (адм.), 34, 36,59, 61, 63, 63А, 65, улица Пограничная, дома №№ 32, 50 (адм.), 52, 54,56, улица Сулажгорская, дома №№ 4 к.1, 4 к.2, 4 к.3, 4 к.4, 61.

Причина отключения - плановые работы на сетях АО «ПКС – Водоканал». Ориентировочно они завершатся к 14:00, уточнили в ЕДДС Петрозаводска. // фото: «Петрозаводск говорит»