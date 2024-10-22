22 октября 2024, 10:40
Умер заслуженный врач Карелии Сергей Щербаков
В Костомукше простятся в известным хирургом
Ушел из жизни заслуженный врач Карелии и почетный гражданин Костомукши Сергей Щербаков. Ему было 74 года. О смерти медика сообщил глава города Сергей Новгородов.
Сергей Щербаков был хирургом высшей категории. Он работал в Костомукшской больнице с 1986 года, заведовал хирургическим отделением. О нем вспоминают, как об отзывчивом неравнодушном человеке, который всегда протягивал руку помощи.
Прощание с врачом пройдет 24 октября в 11 часов в городском траурном зале. // Фото: unsplash.com / David Monje, vk.com