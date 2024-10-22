«КЛПХ» — среди победителей конкурса «Экспортер года» Карелии

На звание «Экспортер года 2023» в Карелии претендовали 58 компаний-представителей малого и среднего бизнеса. Победители определены в 12 номинациях.

«Кондопожское лесопромышленное хозяйство» вошло в тройку лидеров в номинации «Лесопромышленный экспорт». Критерии отбора – объем экспорта продукции компании, доля экспорта в общей выручке, наличие международных сертификатов на продукцию и другие.

Награды представителям предприятий-лидеров вручил заместитель Премьер-министра Правительства Республики Карелия по вопросам экономики Дмитрия Родионов.

Сегодняшнюю ситуацию в экспорте нельзя назвать простой. Но несмотря на санкционное давление и замену Финского рынка сбыта на других партнёров, нам удалось продолжить отгрузки и нарастить объем экспорта, увеличив прибыль по сравнению с 2022 годом почти втрое. С 2023 года мы начали поставлять древесину в страны СНГ, а также в Китай. Рад, что успехи нашей команды удостоены награды,

— отметил управляющий директор «КЛПХ» Алексей Орешкин.

На протяжении 95 лет «КЛПХ» является главным поставщиком сырья Кондопожского ЦБК и неразрывно связан с историей производства хорошо известного крупнейшим типографиям мира продукта комбината.

Лидерство в региональной премии – хорошая мотивация и для состоявшихся предприятий, и для тех, которые планируют выходить на международный рынок. Она подчеркивает значимость экспорта для развития экономики республики. Получение такой награды повышает престиж и укрепляет репутацию компании. История каждого участника конкурса — источник вдохновения для бизнеса, и нам особенно важно и приятно, что имена компаний, входящих в состав нашего холдинга, звучат на региональном уровне,

- подчеркнул генеральный директор «Карелии Палп» Юрий Айвазов.

Премия «Экспортер года» учреждена Правительством Российской Федерации для поощрения организаций и индивидуальных предпринимателей, достигших исключительных результатов в экспортной деятельности. Вручаемая по итогам конкурса, она является символом государственного признания заслуг экспортеров в укреплении национальной экономики и продвижении российской продукции на зарубежных рынках.

Фото: пресс-служба группы компаний "Карелия Палп"