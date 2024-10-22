Несколько домов в Сегеже остались без отопления

На сетях теплоснабжения в Сегеже произошла авария. Сообщение об этом опубликовали в паблике районной администрации.

Сейчас последствия устраняет аварийная бригада ЦБК. Из-за этого в домах № 11 и 12 по проспекту Бумажников и № 8а по улице Антикайнена отключили теплоснабжение.

- Просим отнестись с пониманием, необходимо устранить аварию!

– написали чиновники.

Напомним, ранее авария на сетях холодного водоснабжения случилась в Лахденпохье. // фото: pixabay.com