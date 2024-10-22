22 октября 2024, 10:18
Несколько домов в Сегеже остались без отопления
Из-за аварии на сетях в карельском городе отключили теплоснабжение
На сетях теплоснабжения в Сегеже произошла авария. Сообщение об этом опубликовали в паблике районной администрации.
Сейчас последствия устраняет аварийная бригада ЦБК. Из-за этого в домах № 11 и 12 по проспекту Бумажников и № 8а по улице Антикайнена отключили теплоснабжение.
- Просим отнестись с пониманием, необходимо устранить аварию!
– написали чиновники.
Напомним, ранее авария на сетях холодного водоснабжения случилась в Лахденпохье. // фото: pixabay.com