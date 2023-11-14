Закон о повышении пенсий в следующем году приняла Госдума

Госдума на заседании 14 ноября в окончательном чтении приняла закон о повышении пенсий неработающим пенсионерам. Они увеличатся на 7,5 процента с 1 января следующего года, передает «Интерфакс».

Стоимость одного пенсионного коэффициента для поддержания уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции установили в размере 133,05 рубля, а фиксированной выплаты к страховой пенсии - 8134,88 рубля.

Увеличение страховых пенсий с 1 января 2024 года произойдет более чем для 32 миллионов пенсионеров.

Необходимые средства уже заложены в бюджете на следующий год. Дополнительные расходы на повышение пенсий составят около 234 миллиардов рублей. // фото: «Петрозаводск говорит»