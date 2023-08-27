Заключенного в США впервые казнят при помощи азота

В американском штате Алабама собираются провести казнь осужденного, заставив его дышать чистым азотом. Такой способ применят впервые, пишет Associated Press.

Мужчину должны были убить в прошлом году путем введения смертельной инъекции, как это делается обычно. Однако сделать укол Кеннету Юджину Смиту не смогли.

Поэтому решили казнить методом азотной гипоксии - дать дышать только азотом, лишив кислорода. Такой вид казни разрешен в трех штатах США, но никогда ранее не применялся. // фото: master1305/ freepik.com