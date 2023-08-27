27 августа 2023, 11:25
Мир

Заключенного в США впервые казнят при помощи азота

Необычный вид смертной казни намерены опробовать в Алабаме

В американском штате Алабама собираются провести казнь осужденного, заставив его дышать чистым азотом. Такой способ применят впервые, пишет Associated Press.

Мужчину должны были убить в прошлом году путем введения смертельной инъекции, как это делается обычно. Однако сделать укол Кеннету Юджину Смиту не смогли.

Поэтому решили казнить методом азотной гипоксии - дать дышать только азотом, лишив кислорода. Такой вид казни разрешен в трех штатах США, но никогда ранее не применялся. // фото: master1305/ freepik.com

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Метки: 
США
казнь
азот