27 августа 2023, 11:25
Заключенного в США впервые казнят при помощи азота
Необычный вид смертной казни намерены опробовать в Алабаме
В американском штате Алабама собираются провести казнь осужденного, заставив его дышать чистым азотом. Такой способ применят впервые, пишет Associated Press.
Мужчину должны были убить в прошлом году путем введения смертельной инъекции, как это делается обычно. Однако сделать укол Кеннету Юджину Смиту не смогли.
Поэтому решили казнить методом азотной гипоксии - дать дышать только азотом, лишив кислорода. Такой вид казни разрешен в трех штатах США, но никогда ранее не применялся. // фото: master1305/ freepik.com