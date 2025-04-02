02 апреля 2025, 17:21
Закладчика с партией наркотиков перехватили по пути в Сегежский округ
Молодой человек может на 20 лет сесть в тюрьму за наркотики
фото: freepik.com/ ededchechine
25-летнего жителя Карелии будут судить за наркопреступление. Ему может грозить до 20 лет заключения, уголовное дело рассмотрит суд.
По версии обвинителей, парень присоединился к преступникам, которые сбывали запрещенные вещества через интернет-магазин. Ему выпала роль закладчика.
Первую партию наркотиков он расфасовал и разложил в тайники в Петрозаводске. С новой партией запрещенки он поехал в Сегежский округ, но был схвачен правоохранителями. Из незаконного оборота стражи порядка изъяли более 200 граммов наркотических средств.
Теперь его будут судить по обвинению в покушении на незаконный сбыт наркотических средств.