Закладчика с партией наркотиков перехватили по пути в Сегежский округ

25-летнего жителя Карелии будут судить за наркопреступление. Ему может грозить до 20 лет заключения, уголовное дело рассмотрит суд.

По версии обвинителей, парень присоединился к преступникам, которые сбывали запрещенные вещества через интернет-магазин. Ему выпала роль закладчика.

Первую партию наркотиков он расфасовал и разложил в тайники в Петрозаводске. С новой партией запрещенки он поехал в Сегежский округ, но был схвачен правоохранителями. Из незаконного оборота стражи порядка изъяли более 200 граммов наркотических средств.

Теперь его будут судить по обвинению в покушении на незаконный сбыт наркотических средств.