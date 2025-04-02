02 апреля 2025, 16:30
Собака покусала ребенка в Карелии
Чиновники выплатят ребенку компенсацию за укусы животного
фото: unsplash.com
В пудожском поселке Красноборский безнадзорная собака напала на ребенка и укусила его за ногу. Инцидент произошел в начале года.
После случившегося прокуратура провела проверку. Ведомство обратилось в суд с требованием обязать местных чиновников компенсировать ребенку моральный вред.
Суд поддержал позицию прокуратуру. В итоге районная администрация должна будет выплатить ребенку 20 тысяч рублей в качестве компенсации.