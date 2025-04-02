Собака покусала ребенка в Карелии

В пудожском поселке Красноборский безнадзорная собака напала на ребенка и укусила его за ногу. Инцидент произошел в начале года.

После случившегося прокуратура провела проверку. Ведомство обратилось в суд с требованием обязать местных чиновников компенсировать ребенку моральный вред.

Суд поддержал позицию прокуратуру. В итоге районная администрация должна будет выплатить ребенку 20 тысяч рублей в качестве компенсации.