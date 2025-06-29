Заказное письмо «из налоговой» обошлось женщине в круглую сумму

Жительнице Петрозаводска позвонили в разгар дня и сообщили, что ее ждет заказное письмо из налоговой. Так началась сложная «многоходовка» мошенников, которой теперь занимается полиция. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Карелии.

Петрозаводчанка не заподозрила, что общается с мошенниками, и по их настоянию совершила некие манипуляции в чат-боте одного из мессенджеров. Выполняя инструкции, гражданка получила смс-код. Передав его мошенникам, женщина предоставила им доступ к своему аккаунту на Госуслугах.

«Узнав, какой недвижимостью владеет жертва, какими сбережениями располагает, мошенники очень быстро разворачивают криминальный спектакль»,

- говорится в сообщении полиции.

С потерпевшей вскоре связалась мнимая работница Госуслуг, встревожила сообщением о взломе. Якобы для того, чтобы не пострадала кредитная история петрозаводчанки, незнакомка перевела разговор на специалиста «Центробанка». Встревоженная жертва втянулась в дальнейшее общение.

Далее ей сообщили, что многомиллионный кредит вот-вот будет оформлен на ее имя. Требовалось срочно действовать. Как - подсказали лже-специалисты. На протяжении нескольких дней петрозаводчанка оформляла кредиты в разных банках, занимала деньги у родственников, обналичивала и переводила на посторонние счета. Общий ущерб превысил один миллион рублей.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Проводятся мероприятия, направленные на установление причастных к криминальному деянию лиц. © «Петрозаводск говорит»