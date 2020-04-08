Заказать игрушки в Петрозаводске можно онлайн

Самоизоляция не отменяет праздников и милых сюрпризов. Детки требуют постоянной заботы и внимания, а взрослым сейчас надо занять себя и семью чем-то интересным. А если уж день рождения, то, хоть гостей и нельзя, а без подарка точно не обойтись. А как? В магазин-то нельзя пока. Выход есть!

Магазин игрушек и детской одежды «38 попугаев» предлагает выбрать игрушку в группе ВКонтакте, администратор пришлет вам личным сообщением фото и варианты моделей и цветов, и доставит вам выбранную игрушку домой. Со всеми обязательными мерами предосторожности и с вниманием в вашему здоровью!

Напомним, что магазин «38 попугаев» давно завоевал сердца детей за хороший выбор и полюбился покупателям за разумные цены на игрушки и одежду. Администрация постоянно в поиске удобных точек для клиентов. Один магазин находится на Березовой аллее, 25. А совсем недавно, прямо перед объявлением карантинных мер, открылся новый магазин на пр. Ленина, 9. Так что маленькие посетители и их родители смогут оценить его удобство и ассортимент сразу после отмены всех мер предосторожности и нормализации ситуации.

В наличии есть и конструкторы, и куклы, и наборы для творчества, и машинки, и техника, и музыкальные игрушки, и игрушки для купания и многое другое, а также детская одежда хорошего качества по демократичным ценам.

Вот лишь небольшой ассортимент игрушек, которые можно посмотреть в группе и выбрать:

Юла (от 170 до 230 руб.), пазлы с мультяшками (от 90 руб.), машинки из серии «Полесье» (от 150 руб.), развивающие наклейки (100 руб.), 3D-ручки (1000 руб.).

Большой спрос сейчас на различные детские и семейные игры: русское лото с деревянными бочонками (540 руб.), игра «За рулем» (1700 руб.), настольный хоккей и футбол (2200 руб.), шашки (от 120 руб.), в ассортименте игры-ходилки-бродилки (от 100 до 140 руб.).

Также оказались востребованы пазлы для взрослых с пейзажами и различными достопримечательностями с большим количеством деталей (от 250 руб.), в наличии наборы художника из 208 предметов (1000 руб.)…. Заходите в группу ВКонтакте, пишите или звоните администратору по тел. +7-911-433-25-81

Заявки принимаются ежедневно до 17 часов и вечером делается доставка в черте г. Петрозаводска. Доставка бесплатная при покупке от 500 рублей.

На правах рекламы.