Загадочная рыба напала на российского туриста на популярном курорте

На Маврикии неизвестная рыба напала на российского туриста, приехавшего на отдых со своей женой. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, муж и жена заселились в пятизвездочный отель и отправились купаться в океане. Мужчина зашел в воду и через некоторое время почувствовал сильнейшую боль - кто-то укусил его за пятку. Россиянин выбежал на берег, осмотрел ногу и ужаснулся - она выглядела очень плохо. Турист предположил, что укусившая его рыба могла быть ядовитой.

Нашего земляка госпитализировали. Однако врачи до сих пор не понимают, как его лечить - мужчине колют антибиотики. Что за рыба укусила туриста, не знают и сами местные. // Фото: unsplash.com / Dan DY