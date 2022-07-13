Задержана подозреваемая в краже редкого издания книги Пастернака

Стражи порядка утром 13 июля задержали возможную похитительницу раритетного издания книги Бориса Пастернака, когда она садилась в поезд. Об этом рассказали в пресс-службе регионального МВД. Вечером 12 июля в полицию сообщили о пропаже книги «Избранное» 1948 года издания из Национальной библиотеки Карелии.

Через несколько часов личность возможной злоумышленницы удалось установить. Подозрение пало на 35-летнюю иностранку. Полиции стало известно, что она пытается уехать из республики. Ее задержали в Сегежском районе в тот момент, когда она садилась в поезд.

Подозреваемую доставили в Петрозаводск. Похищенное издание изъяли. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения. Полиция завела уголовное дело.

«В рамках следствия будет проведен весь комплекс мероприятий, в том числе историко-культурная экспертиза»,

- прокомментировали в МВД.

Тираж «Избранного» был напечатан в издательстве «Советский писатель» в 1948 году. Впоследствии его почти полностью уничтожили из-за критики автора в Союзе Писателей. Несколько лет назад аналогичный экземпляр книги продали на аукционе «Литфонда» за пять миллионов рублей. (видео пресс-служба МВД по РК, фото скриншот)