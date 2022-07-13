Редкое издание книги Бориса Пастернака украли из библиотеки Карелии

Книгу Бориса Пастернака «Избранное» 1948 года издания похитили из Национальной библиотеки Карелии, сообщает телеканал Рен ТВ. По факту кражи завели уголовное дело. По информации СМИ, ущерб от пропажи книги составляет около 250 тысяч рублей.

Книгу вынесли из библиотеки 12 июля. Подозрение пало на 36-летнюю москвичку, сообщает «Газета.ru» со ссылкой на телеграм-канал Baza. По сведениям издания, в 2018 году такую книгу продали на аукционе «Литфонда» за пять миллионов рублей.

Тираж «Избранного» был напечатан в издательстве «Советский писатель» в 1948 году. Впоследствии его почти полностью уничтожили из-за критики автора в Союзе Писателей. (фото РЕН Тв, litfund.ru)