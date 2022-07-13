Петрозаводчанин создал интернет-магазин по продаже наркотиков

Жителя Петрозаводска признали виновным в целой серии «наркотических» преступлений. Он сбывал наркотики через интернет-магазин, который сам создал на одной из площадок в Сети, сообщили в прокуратуре Карелии.

Это было еще в 2020 году, на сайте злоумышленник вел продажу, наркотики потребители Кондопожского, Медвежьегорского, Сегежского района забирали в тайниках.

Оборудовать их помогала жена петрозаводчанина, которую он привлек к преступной деятельности в 2021 году. Доход мужчина переводил в криптовалюту и через подставные банковские счета выводил.

В прошлом году его взяли с крупной партией наркотиков в Сегежском районе. Мужчина признал вину и сотрудничал со следствием. Суд приговорил его к 7 годам и 10 месяцам лишения свободы. Дело в отношении жены пока не рассмотрели. // Фото: pxhere.com