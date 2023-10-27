Заброшенную деревню продают по цене дома

Деревню из 44 домов, бара, церкви, аптеки, спортивной площадки, казармы и полицейского участка продают в Испании.

Населенный пункт Сальто-де-Кастро появился в 1940, в нем жили рабочие, строившие плотину. Со временем деревня опустела.

Владелец недвижимости приобрел ее за 300 тысяч евро, пишет «Лента». В прошлом году он пытался продать населенный пункт за 260 тысяч евро, это дешевле средней стоимости квартиры в Барселоне. Недвижимость никто не приобрел. В этом году деревню продают снова, но уже за 580 тысяч евро. К покупке проявили интерес несколько человек. В объект еще придется вложиться, чтобы привести в пригодный для жизни и туристического отдыха вид. // фото unsplash.com/ Ibrahim Boran