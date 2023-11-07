Заболеваемость ковидом в стране выросла на 31% за неделю

За прошедшую неделю в России выявлен 31 191 случай заражения коронавирусом. Заболеваемость выросла на 31% в сравнении с предшествующей неделей. Такие данные приводит оперативный штаб.

За неделю были госпитализированы 5042 человека с Covid-19. За тот же период болезнь унесла жизни 63 россиян.

В Карелии зарегистрированы 90 новых заболевших. Были доставлены в больницы 32 человека. // Фото «Петрозаводск говорит»