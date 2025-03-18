Заболеваемость ковидом падает, но люди продолжают умирать

За прошедшую неделю в России 16 человек умерли от коронавируса. Такую статистику приводит федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Всего в стране за неделю было зафиксировано 3924 новых случая Covid-19. Заболеваемость снизилась на 14,6%. В больницы были доставлены 642 пациента с коронавирусом. Количество госпитализаций также упало на 15,5%.

Отмечается, что в Карелии новых жертв болезни нет. Больше того, за минувшую неделю никого не пришлось госпитализировать с ковидом.