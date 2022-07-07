За удар полицейского в живот кемлянин заплатит крупный штраф

В Кеми 49-летнего горожанина осудили за нападение на полицейского. Доказательств, собранных следствием, оказалось достаточно для вынесения обвинительного приговора по статье 318 УК РФ.

Происшествие, из-за которого кемлянин попал на скамью подсудимых, произошло ночью 27 января. Наряд полиции был вызван в один из жилых домов города, где буйствовал подсудимый – выбил входную дверь и скандалит, находясь в нетрезвом виде.

«На требования прекратить буянить мужчина отреагировал агрессивно – ударил полицейского ногой в живот. За противоправные действия суд назначил ему наказание - штраф в размере 30 тысяч рублей»,

- уточнили в пресс-службе следственного комитета РК. Фото: karelia.sledcom.ru.