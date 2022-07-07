В Петрозаводске раскрыта кража строительных инструментов

Придя утром на работу, сотрудники одной из строительных компаний Петрозаводска не досчитались сварочного аппарата, перфоратора и углошлифовальной машины, оставленных ими в рабочей бытовке. Сумма ущерба составила 25 тысяч рублей. Заявление о краже инструментов сразу получили сотрудники полиции, сообщает пресс-служба МВД.

«Полицейские установили, что к преступлению причастен ранее судимый 41-летний петрозаводчанин. Он дал признательные показания, рассказав, что в ночное время проходил мимо строительного объекта и решил проникнуть в бытовку через окно. Похищенные инструменты сбыл, деньги потратил на свои нужды»,

- рассказали правоохранители.

Теперь за кражу имущества вору предстоит ответить по статье 158 УК РФ»Кража». Фото: unsplash.