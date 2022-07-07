Раненый кондопожанин выбил нож из рук нападавшего и выжил

Суд в Кондопоге определит дальнейшую судьбу 38-летнего мужчины, которого обвиняют в покушении на убийство.

Криминальные события происходили прошлым летом в одной из квартир квартире города бумажников. Нетрезвый мужчина повздорил со знакомым. Он схватил нож и ударил того в грудь, рассказали в пресс-службе Следкома по Карелии.

Потерпевший смог выбить нож из рук пьяного приятеля и блокировать удары. Несмотря на ранение он остался в живых, а нападавший у следователей. На допросе мужчина признал вину, а свои действия объяснил опьянением. (фото unsplash.com, Octavian Dan)