25 декабря 2022, 12:40
За сутки в России выявили еще 6 595 случаев заражения коронавирусом
Из-за COVID-19 продолжают умирать россияне
За минувшие сутки в РФ выросло количество подтвержденных случаев инфицирования COVID-19. Как сообщили в оперштабе, число зараженных увеличилось на 6 595 человек.
По-прежнему некоторые пациенты умирают, за прошедшие 24 часа зафиксировали 52 летальных исхода.
При этом количество выздоровевших увеличилось за сутки на 6 176, днем ранее выздоровело 8 004 пациентов. Госпитализировали за отчетный период 624 больных ковидом. // фото: pixabay.com