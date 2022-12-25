За сутки в России выявили еще 6 595 случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в РФ выросло количество подтвержденных случаев инфицирования COVID-19. Как сообщили в оперштабе, число зараженных увеличилось на 6 595 человек.

По-прежнему некоторые пациенты умирают, за прошедшие 24 часа зафиксировали 52 летальных исхода.

При этом количество выздоровевших увеличилось за сутки на 6 176, днем ранее выздоровело 8 004 пациентов. Госпитализировали за отчетный период 624 больных ковидом. // фото: pixabay.com