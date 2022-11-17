За сутки в России выявили 5 680 заболевших коронавирусом

За прошедшие 24 часа в России зафиксировали 5 680 новых случаев заражения коронавирусом. Умер за сутки 61 человек, сообщили в оперштабе.

Госпитализировали с ковидом 1 113 больных, это на 8,7 процента меньше, чем 16 ноября.

Число госпитализаций выросло в 29 регионах, снизилось - в 44-х, не изменилась ситуация в 12 субъектах РФ.

Выздоровели за минувшие сутки 6 735 человек, это на 2,5 процента меньше, чем накануне. // фото: freepik.com