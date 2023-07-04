04 июля 2023, 20:39
За ремонтом автовокзала в Петрозаводске можно следить онлайн
На строящемся объекте установили камеры видеонаблюдения и рассказали, когда завершат работы
На строящемся в Петрозаводске автовокзале подрядчик поставил видеокамеры. Теперь любой желающий сможет наблюдать за ходом работ, сообщили в минстрое Карелии.
Трансляция открыта для доступа, она идет круглосуточно. Следить за тем, как идут работы, можно здесь.
Автовокзал обещают достроить в августе этого года. Подрядчик проделал большой объем работ с ноября прошлого года. // фото: минстрой Карелии