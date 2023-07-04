Схема движения транспорта изменится в центре Петрозаводска

В конце текущей недели изменится схема движения транспорта в центральном районе Петрозаводска. Причиной станет гастрономический фестиваль «Кухня народов Карелии», сообщили в пресс-службе мэрии.

Запретят остановку на участке улицы Еремеева (от улицы Куйбышева в направлении Онежского озера) и на Набережном проспекте (от Левашовского бульвара до проспекта Ленина). Ограничения будут действовать с 19:00 7 июля до 23:00 8 июля.

Выезд на улицу Еремеева со стороны Куйбышева запретят с 9:00 до 23:00 8 июля. Противоречащие временной схеме движения дорожные знаки будут закрыты.

Также для установки нестационарных торговых объектов на участке Набережного проспекта в районе Святнаволоцкой площади (напротив памятника Отто Куусинену) запрет на остановку введут с 19:00 6 июля до 13:00 7 июля. // фото: администрация Петрозаводска