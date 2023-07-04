Подпольный приют в Сортавале: спасение животных или живодерня?

Текст: Елена Малишевская

Жители карельского города Сортавала рассказали жуткую историю: некий горожанин (его называют сапожником) отлавливает бесхозных животных на улицах и запирает в свои ларьки (по ремонту обуви). При этом кормит их очень скудно, целыми сутками они сидят взаперти в душных помещениях, собаки и кошки воют, вызывая ужас у жителей близлежащих домов. Городские власти на обращения граждан никак не реагируют. Общественность организовала рейд к подпольному приюту и вызвала туда полицию.

Будка, на которой написано «Ремонт обуви» - это наглухо запертый сарай с доносящимися оттуда лаем и воем собак. Постройка находится напротив дома 8 по улице Мира (в большом микрорайоне Сортавалы).





Некий гражданин (возможно, сапожник) запирает собак в этом сарае. В жаркую летнюю погоду можно представить, до какой температуры прогревается ларек. По словам жителей близлежащих домов, «хозяин» редко появляется, практически не кормит, не поит, не выгуливает животных. Кто-то из горожан открыл ставни, в окно можно увидеть худые, как у курицы, лапы собаки.

Подобный объект (трудно назвать его приютом) находится и у Центра творчества, на улице Кирова. В этой тюрьме он держит множество кошек.

«Если кто-то потерял своего питомца… Может быть, он там?»,

- пишут обеспокоенные горожане.

По словам жителей Сортавалы, владелец «подпольных приютов» отлавливает животных на улицах города. Ведет такую деятельность уже много лет. Он категорически отказывается от помощи волонтеров: накормить, отвезти в ветеринарную клинику животных, сделать прививки, стерилизацию.

«Почему? Может, другая цель у него? Не помочь бездомным животным, а уничтожить их?»

Опять же, по словам местных жителей, такие же тюрьмы для животных он держит в соседних поселках. При этом нигде не работает и живет неизвестно где. Как он может прокормить такое количество собак и кошек? В каком состоянии находятся животные в его ларьках и заброшках?

Мы позвонили в Сортавальскую ветеринарную станцию, рассказали эту историю, хотели задать несколько вопросов. Но с нами не захотели общаться, заявив: «Мы не можем разглашать никакие данные». Интересно, что они имели ввиду, и какими такими секретными данными владеют сотрудники ветеринарной станции?

Тогда мы позвонили в Сортавальскую администрацию. Заместитель главы Герман Гришин был вежлив, все внимательно выслушал, сказал, что не в курсе и первый раз об этом слышит. Подтвердил, что официальных приютов для бездомных животных в городе нет, и что это какая-то самодеятельность. Посоветовал обратиться в администрацию района. Горожане уверяют, что власти лукавят.

«Городские власти знают про этих собак. Еще в прошлом году жители нашего дома (ул. Мира, 8) писали жалобу на хозяина животных в мэрию, ответа не было. А псы воют по ночам, да и днем тоже».

В июне состоялась встреча общественности с хозяином животных. На нее жители трех многоквартирных домов по улице Мира пригласили и полицию.

Участковый отделения ОМВД выслушал претензии горожан, в частности, на круглосуточный собачий вой, но главная их обеспокоенность – состояние животных. В жару, без света, без достаточного количества воды и воздуха – сколько они там еще протянут?

Полиция обещала провести проверку, но у сортавальцев мало надежды на правоохранителей.

«Нам кажется, все это бесполезно. Он утверждает, что заботится о собаках и кошках, кормит их. Хотя люди знающие понимают, сколько надо денег, чтобы прокормить больше 20 животных, а он - пенсионер, и понятно, что слово «кормит» совсем не соответствует действительности. Человек очень странный, грубый, стерилизовать животных не хочет сам и не позволяет никому. В общем, без вмешательства полиции здесь не справиться, а полиция не находит нарушений, типа, он кормит, навещает… не хотят вникать в проблему совсем»,

- с грустью констатируют жители Сортавалы.

Активисты написали несколько коллективных заявлений, хозяину животных была вручена повестка в полицию. Но нам кажется, что городским властям и ветеринарной станции тоже нужно подключиться к проблеме. А в дальнейшем решать вопрос об открытии официального приюта для бездомных собак и кошек. // Фото: группа "Подслушано в Сортавала" в ВК.