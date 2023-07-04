Вонью в Петрозаводске занялась прокуратура

После жалоб петрозаводчан на неприятный запах, который идет с очистных сооружений, прокуратура провела проверку. Оказалось, вышла из строя система «Мокрый барьер», сообщили в пресс-службе надзорного ведомства Карелии.

Эта система маскирует скрывает неприятный запах канализационных очистных сооружений. Отказало программное обеспечение, в результате по городу распространилась вонь.

Руководителю компании «ПКС-Водоканал» внесли представление с требованием устранить нарушения.

Как рассказали нам в пресс-службе «РКС – Петрозаводск», подрядчик уже монтирует дополнительную систему защиты. Она начнет работать в ближайшие дни. // фото: РКС – Петрозаводск