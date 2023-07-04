Еще один дополнительный первый класс откроется на Древлянке

Еще один первый класс откроют в новом учебном году в лицее № 1 в Петрозаводске. Таким образом, вместо пяти запланированных изначально их будет семь, сообщили в пресс-службе мэрии.

Такое решение приняли из-за высокой потребности. Сначала в школах на Древлянке собирались открыть 24 первых класса, но в итоге откроют 30. Из них семь будут в школе № 55, шесть – в школе № 46, по пять – в Академическом лицее и школе № 43.

Городская администрация рекомендует как можно быстрее определиться с выбором школы и принести оригиналы документов. // фото: www.freepik.com