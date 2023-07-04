04 июля 2023, 16:59
Водопровод отняли у собственника и отдали муниципалитету Суоярви
Недобросовестный владелец вернул водопровод городу в Карелии по решению суда
Водопровод Суоярви будет принадлежать муниципалитету. Так окончательно постановил суд - после апелляции бывшего владельца. Решение первой инстанции оставили в силе, сообщает объединенная пресс-служба судов Карелии.
Напомним, городская система водоснабжения с 2010 года принадлежала нескольким частным владельцам. Они не следили за ее исправностью, в результате регулярно происходили ЧП, люди надолго оставались без воды.
Только в прошлом году аварий было 33, без водоснабжения оставались жилые дома, школы и детские сады.
После прокурорской проверки договор между городом и хозяином водопровода расторгли по суду, холодным водоснабжением теперь заведует город. Бывший владелец водопровода подал жалобу, но проиграл процесс. // фото: www.freepik.com