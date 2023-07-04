Последний участок улицы Льва Толстого заканчивают асфальтировать

Укладка асфальта на улице Льва Толстого в Петрозаводске завершается – на минувшей неделе подрядчик прошел участок между улицами «Правды» и Володарского, сообщили в мэрии.

Осталось только привести в порядок небольшой участок проезжей части от улицы Володарского до Казарменской. Здесь уже обустраивают земляное полотно.

Работы ведут по нацпроекту о безопасных качественных дорогах. В этом году должны отремонтировать 32 улицы. Еще порядка 20 приведут в порядок на субсидию из бюджета республики. Деньги выделили на социально-экономическое развитие карельской столицы.

Подрядчик на прошлой неделе уже уложил асфальт на улицах Кукковка, Перевалочной и Пархоменко (между улицами Олонецкой и Перевалочной), в переулке Софьи Ковалевской. На Старообрядческой улице и в Трудовом переулке сегодня отсыпают основание дороги щебеночно-песчаной смесью. // фото: администрация Петрозаводска